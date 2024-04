Après une première étape à The Metropolitan Museum of Art à New York du 19 novembre 2023 jusqu’au 03 mars 2024, ayant drainé près de 190.000 visiteurs, une collection de 14 œuvres de la Tunisie portant sur la période byzantine (330 fondation de Constantinople jusqu’à 1453 la chute de la ville par les Ottomans) continue d’être exposée actuellement à Cleveland Museum of Art à Ohio dans le cadre de la deuxième et dernière étape de la plus grande exposition itinérante aux Etats Unis d’Amérique « Africa and Byzantium » (L’Afrique et l’Empire Byzantin) qui se tient du 14 avril jusqu’au 22 juillet 2024.

Les pièces en provenance de trois musées -musée national de Carthage, le musée archéologique d’Enfidha et le musée national des arts islamiques de Raqqada- apprend l’agence TAP, témoignent de l’apport du savoir-faire africain et son influence sur l’art et la culture dans tout l’empire byzantin dans sa partie orientale et occidentale, mettant en avant l’influence de l’Afrique du Nord dans la civilisation byzantine dans ses expressions artistique, culturelle et religieuse.

La collection est formée de deux mosaiques dont « La Dame de Carthage », considérée une pièce maitresse de l’exposition. Cette pièce emblématique du musée de Carthage, mise en valeur dans la scénographie de l’exposition, dès le début du circuit de visite, est une représentation féminine qui devrait être la personnification de la ville de Carthage à l’époque chrétienne.

Sont exposés également des lampes chrétiennes, représentant notamment Adam et Eve ou les douze apôtres, des carreaux de terre cuite représentant le sacrifice d’Abram, portant sur des thèmes bibliques et des motifs chrétiens ainsi que deux feuillets du coran datant du VIIIème et IXème siècles quant parallèlement à cet empire, l’Afrique est devenue musulmane.

Une délégation de l’Institut National du Patrimoine présidée par le directeur général de l’INP Tarek Baccouche s’est rendue à Ohio pour assister à l’inauguration de la deuxième et dernière phase de l’exposition itinérante à laquelle la Tunisie participe aux côtés de plusieurs pays dont l’Egypte, le Maroc, la France et la Grèce, avec des collections datant du 4 et 5ème siècle retraçant les rapports entre l’Afrique et l’empire byzantin.

Dans son intervention, le directeur général de l’INP a mis l’accent sur les relations de coopération de longue date entretenues notamment dans les domaines de la recherche scientifique et de l’archéologie entre la Tunisie et les Etats Unis d’Amérique, informe l’INP. Il a dans ce sens relevé que cette exposition d’envergure constitue une belle occasion pour le public de découvrir une partie de riches collections de la Tunisie qui regorge de richesses voire de l’inciter à venir visiter ses nombreux sites archéologiques et monuments historiques. Il a par ailleurs souligné la volonté de nouer de futures collaborations et d renforcer les échanges d’expériences entre les deux pays dans ce domaine.

L’apport de l’INP en vue d’enrichir cette exposition, la première en son genre aux Etats Unis d’Amérique sur les liens entre l’art africain et byzantin a été salué par les responsables des deux musées, informe l’INP. Cet événement où la collection tunisienne a attiré l’attention d’un grand nombre de visiteurs a fait objet d’une large médiatisation, notamment sur les colonnes de The Washington Post et The New York Times.

Selon les données présentées par le MET (Metropolitan Museum of Art) l’exposition Africa & Byzantium présente près de 200 œuvres d’art, dont beaucoup n’ont jamais été exposées aux Etats-Unis et qui explorent la tradition de l’art et de la culture byzantine en Afrique du Nord et de l’Est, du IVe au XVe siècle, et au-delà. Rassemblant l’art, la religion, la littérature, l’histoire et l’archéologie, cette exposition met en avant des œuvres d’art des communautés multiculturelles d’Afrique du Nord et de l’Est. Elle aborde également les traditions religieuses et artistiques exceptionnelles qui ont prospéré en Tunisie, en Egypte, au Soudan et en Ethiopie (du VIIIe au XVe siècle), avec des collections qui couvrent près de deux mille ans réunissant notamment des fresques monumentales, mosaïques, peintures sur panneaux et ouvrages de ferronnerie, bijoux, céramiques et manuscrits enluminés.