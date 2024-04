La cérémonie d’ouverture du Mois du patrimoine, a été organisée, jeudi, sur le site archéologique de Sbeïtla, près de Kasserine. Le démarrage a été marqué par un programme artistique et culturel assez varié dont un spectacle des bergers de Semama et des artistes venus de Belgique, d’Italie, de Catalogne, d’Espagne et de Palestine.

Le site archéologique de Sbeïtla est sur la liste indicative de l’Unesco, depuis près de deux ans. Un dossier du site, élaboré par l’Institut National du Patrimoine (INP), a été soumis, le jeudi 15 avril 2021, auprès du Centre mondial du patrimoine par la Délégation permanente de la Tunisie auprès de l’Unesco.

Ce site qui est l’un des sites les plus conservés du pays, présente de nombreux vestiges datant de l’époque byzantine, comme les églises, ou de l’époque romaine comme le forum, les thermes et le théâtre. Il renferme les vestiges de la ville antique de Sufetula Musuniorum (Sufetula des Musunii) fondée au cours du 3e quart du 1er siècle après J.C.

Le Mois du patrimoine organisé chaque année du 18 avril au 18 mai fête cette année sa 32ème édition sous le slogan ” Notre patrimoine … “Une vision se développe.. Une législation qui suit le rythme”. Cet événement culturel est organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).

A cette occasion, le directeur général de l’AMVPP, Lotfi Naddari, a déclaré que le slogan de cette édition a été choisi “en concertation avec toutes les trois parties intervenantes, soulignant l’importance du patrimoine comme alternative pour le développement durable”.

Dans une déclaration à la correspondante de TAP à Kasserine, il a fait savoir que le Mois du patrimoine aura pour objectif principal de “valoriser le patrimoine et de réviser le cadre législatif régissant le secteur qui ne suit pas le rythme d’où vient le choix du slogan”.

Universitaire spécialisé en histoire ancienne à la tête de l’Amvppc depuis décembre 2023, Lotfi Naddari a notamment évoqué “la nécessité d’accorder un intérêt accru au secteur patrimoine en tant que vecteur de développement durable”.

Présentant le programme du mois du patrimoine, il a annoncé la tenue d’une manifestation qui s’intitule “Mon patrimoine numérique dans mon école” sous forme de visites guidées à des écoles primaires dans les zones rurales avoisinantes des sites historiques et archéologiques.

Les visites couvriront cinq écoles dans différentes délégations des gouvernorats de Kasserine (Hassi Farid), Kairouan (Oueslatia), Gafsa (Belkhir), Siliana (Makthar) et Bizerte (Joumine). Chaque vendredi, du 19 avril au 17 mai, les élèves ont l’occasion de prendre connaissance de la richesse du patrimoine matériel national à travers une expérience immersive et de Réalité virtuelle.

Pour sa part, Tarek Baccouche, directeur général de l’INP, a souligné la nécessité d’adopter “des lois qui coïncident avec le cadre législatif international en matière de patrimoine dont le cahier du patrimoine”. S’exprimant dans une déclaration à la TAP, il a fait avoir que la révision des lois sera faite dans le cadre d’ “un dialogue élargi avec les spécialistes dans le secteur du patrimoine”.

Plusieurs manifestations dans toutes les régions de la république sont programmées tout au long du mois du patrimoine afin de réfléchir aux moyens de développer, relancer et valoriser le patrimoine local et régional. Le démarrage de ce rendez-vous annuel coïncide avec la célébration de “Journée mondiale des monuments” (18 avril) alors que sa clôture avec la “Journée internationale des musées” (18 mai).