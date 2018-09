La Tunisie a signé, dans la soirée de mardi 4 septembre, le Pacte mondial pour progresser vers une couverture sanitaire universelle 2030 avec les pays de la Méditerranée orientale.

Le document a été signé par le ministre tunisien de la Santé, Imed Hammami, lors d’une réunion ministérielle sur la voie à la couverture sanitaire universelle dans la Région de la Méditerranée orientale organisée du 3 au 5 septembre à Salalah (Oman) par le bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale.

Hammami a, à cette occasion, souligné l’engagement de la Tunisie à instaurer une couverture sanitaire globale, appelant toutes les parties prenantes à conjuguer leurs efforts afin de réaliser cet objectif.

Les signataires de ce pacte s’engagent à collaborer avec une urgence accrue pour accélérer les progrès vers la Couverture sanitaire universelle, à construire et étendre des systèmes de santé équitables, résilients et durables financés principalement par les fonds publics et basés sur les soins de santé primaires.

Ils s’engagent également à prendre les mesures nécessaires pour protéger les ménages des risques financiers occasionnés par les dépenses de santé.

Ces activités devraient être placées sous l’égide des autorités nationales, conformément aux politiques et plans de santé des pays, en s’appuyant sur les processus systémiques existants et en les renforçant, pour éviter toute fragmentation, souligne le pacte.

Le pacte appelle les Etats signataires à la nécessité d’instaurer l’équité, la non-discrimination et une approche fondée sur les droits ainsi que les principes de la transparence et la redevabilité en matière de résultats.

Il les incite également à faire en sorte que les systèmes de santé soient l’affaire de tous, avec la participation des citoyens, des communautés, de la société civile et du secteur privé.