Plusieurs composantes de la société civile ont annoncé, jeudi, le lancement du nouveau projet Ta’ziz pour le renforcement et l’accompagnement des associations tunisiennes vers une autonomie financière.

« Ce projet se poursuivra jusqu’a 2026 », a indiqué Sara Makhlouf, responsable projet au laboratoire de l’Economie Social et Solidaire (Lab’ess), un des partenaires du projet.

Le projet offre un parcours d’accompagnement modulaire avec 3 modules différents.

« Chaque association peut choisir le model qui correspond le plus à ses besoins », a expliqué Makhlouf. Selon elle, les associations qui valident leurs modules peuvent bénéficier d’un financement postérieur d’un montant qui peut atteindre les 14 000 euros.

Le premier module porte sur l’identité de l’association, sa mission, ses valeurs et sa charte institutionnelle. Le deuxième module est lié à la gouvernance, la structuration et la gestion organisationnelle de l’association et le troisième se rapporte à la diversification des sources de financement, à travers, notamment, la création d’activités génératrices de revenus, explique la responsable.

Le projet Ta’ziz est financé par l’Union européenne en partenariat avec le centre Al Kawakibi pour la transition démocratique et l’organisation Lab’ess. Les fonds mobilisés pour sa concrétisation s’élève à 196 000 euros, selon la même source.

« Toute association désireuse de bénéficier de ce projet peut déposer sa candidature à partir d’aujourd’hui sur notre plateforme », a-t-elle ajouté affirmant que le dépôt de candidature n’a pas de date limite et que la sélection des associations se déroule tous les trois mois à travers un comité de sélection.

Amin Ghali, président du centre Kawakibi a, quant à lui, indiqué que ce projet a pour but de renforcer les capacités des associations tunisiennes et l’implication de la société civile dans les régions. « Le rôle du centre Al Kawakibi dans ce projet consiste à renforcer le lien entre les différentes composantes de la société civile et les autorités locales et régionales afin de développer des projets qui répondent aux besoins de la sociétés et des citoyens dans toutes les régions », a-t-il expliqué.

Le projet qui s’étalera sur trois ans doit permettre de sélectionner quelques dizaines d’associations bénéficiaires.

Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a pour sa part, affirmé que cet événement marque aussi le début des « journées de l’Europe » qui auront, notamment, pour objectif de valoriser le tissu de la société civile locale. Cornaro a, à cette occasion, exprimé son admiration pour l’idée du projet. « Je salue ce projet innovant qui constitue un premier pas vers l’élaboration d’autres projets dans la même perspective ».