La Tunisie organisera, du 25 au 28 juin 2024, au Palais des Expositions du Kram à Tunis, les salons internationaux du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables (PETROAFRICA 2024) et de la Logistique et du Transport (LOGISTICA AFRICA EXPO 2024).

Organisé en collaboration avec l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) et son homologue libyenne, PETROAFRICA 2024 se tient sous le thème « Énergies alternatives et technologies propres », a indiqué Basma Hamaidi , représentante des organisateurs du salon.

Ce salon sera marqué par la participation de 160 exposants de différents secteurs dont l’exploration, le forage, l’extraction et les services. Le salon du transport devra accueillir 80 exposants.

Y prendront part une dizaine d’entreprises représentants la Libye, la France, l’Algérie, l’Italie, la Chine, l’Inde, l’Egypte et l’Arabie saoudite.

L’événement devrait accueillir entre 3 et 4 mille visiteurs professionnels.