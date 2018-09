“La task force multi-institutionnelle chargée du développement des chaînes de valeur et clusters(TFSCVC)” a été lancée, mercredi 5 septembre, a annoncé le responsable de l’agence d’exécution de ce projet et PDG par intérim du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Samir Azzi.

Il ajouté, lors d’une cérémonie de signature des conventions pour le lancement de la TFSCVC, tenue à Tunis, que cette plateforme, conformément au décret gouvernemental publié au JORT (Journal officiel de la République tunisienne) le 14 août 2018, a pour mission d’appuyer techniquement les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) tunisiennes afin de renforcer leur compétitivité dans les chaînes de valeurs, pas seulement au bénéfice des produits à fort potentiel de création d’emploi mais aussi pour d’autres secteurs d’activités à fort potentiel d’emploi ou de croissance.

Financé par la Banque mondiale (BM), moyennant un budget de 70 millions de dollars, cette Task force assurera l’appui pour le développement de 12 à 16 chaînes de valeurs et clusters.

Samir Azzi a expliqué que cette Task force prend la forme d’un comité technique inter-agences et regroupe une équipe qui compte six agences de développement nationales à savoir: le Centre de promotions des exportations (CEPEX), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), l’Instance tunisienne pour l’investissement (TIA), l’Office de développement du nord-ouest (ODNO) et l’Office de développement du centre-ouest (ODCO) et des structures de cinq ministères à savoir ceux du développement de l’investissement et de la coopération internationale, du commerce, de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la formation professionnelle et de l’emploi et de l’industrie et de l’énergie.

Il a, de même, souligné que cette initiative est née depuis l’année 2016 afin d’assurer l’appui au développement du secteur privé et au développement régional.

Pour le ministre de l’Industrie et de l’Energie, Slim Feriani, la création de la task force est un jalon très important dans le parcours entrepris par les différents ministères pour le développement des chaînes de valeurs.

“Notre objectif est de pérenniser cette démarche, de manière à en faire la colonne vertébrale de notre action institutionnelle pour le développement de l’industrie et nous offrons un réseau déjà prêt dont la task force doit se rapprocher en vue de construire sur l’existant et élargir des réseaux institutionnels pour la réussite de notre action collective au profit des chaines de valeur”, a ajouté le ministre.

De son côté, le Représentant-résident de la Banque mondiale (BM), Tony Verheijen, a indiqué que cette plateforme est conçue comme un centre d’excellence au sein de l’administration tunisienne permettant d’harmoniser la fourniture de services, prestations et conseils de haute qualité pour le développement des chaînes de valeurs en Tunisie.

Et d’ajouter que ce centre d’excellence œuvrera, dans les prochaines années, à mobiliser les acteurs publics et privés ainsi que les experts et les chercheurs nationaux et internationaux pour identifier les investissements et les réformes nécessaires en vue d’éliminer les contraintes à la compétitivité et libérer ainsi la force des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes et les appuyer dans les démarches d’atteindre des marchés en croissance.

Il a exprimé, ainsi, la solidarité de la BM à cette volonté d’innovation pour placer la Tunisie à l’avant-garde au vu de ses impératifs économiques.

“Le choix des chaines de valeurs et clusters visés s’inscrit aussi dans l’objectif stratégique de la Tunisie de relever le défi de la transformation économique et la montée en valeur ajoutée de manière inclusive et durable”, a encore avancé le représentant de la BM.

Quant à la directrice du cabinet du ministre du Développement de l’Investissement et de la Coopération internationale, Lamia Ben Mime, elle a souligné qu’afin d’engager la task force, initiative pionnière dans les pays arabes et africains, la BM a financé la réalisation de quatre projets dont le montant s’élève à 350 millions de dollars(soit l’équivalent de 1 milliard du dinars).

Quatre conventions ont été signées, à cette, occasion, entre le CEPEX et les unités de gestion des projets financés par les quatre prêts de la BM afin de déterminer le rôle, les contributions et les obligations des parties signataires ainsi que d’établir les liens opérationnels qui en découlent. Il s’agit, en outre, de définir, leurs relations dans une perspective de renforcement de la compétitivité d’un certain nombre de chaînes de valeurs.

La première convention a été signée entre le CEPEX et le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, la partie juridiquement responsable du Projet de gestion intégrée des paysages (PGIP).

Le deuxième accord a été signé entre le CEPEX et le ministère de l’Agriculture, pour la réalisation du projet d’Intensification de l’Agriculture Irriguée en Tunisie (PIAIT).

La 3ème convention a été signée entre le CEPEX et le ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi, responsable juridique du projet d’Inclusion Economique (PIE).

Une 4ème convention-cadre a été signée entre le Cepex et le ministère de l’Industrie, des PME et de l’énergie.