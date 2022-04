La Task Force Nationale pour le Startup Act 2.0 vient de voir le jour à l’issue d’une session de dialogue, organisée le 12 avril 2022, sur la contribution des startups dans l’économie tunisienne, dans le cadre du projet Think Tank By TunisianStartups.

Cette Task Force est composée de TunisianStartups, l’ATIC, la Banque centrale de Tunisie, le Collège du Startup Act, Smart Capital, JurisMed Law Firm et soutenu par le ministère de l’Economie et de la Planification.

Ce comité stratégique est appelé à réfléchir, partager leurs recommandations et leurs propositions autour des axes de recherches et de plaidoyer en ligne avec les besoins et les problématiques actuelles et futures des startups et de l’écosystème entrepreneurial tunisien et à maintenir le dialogue avec les preneurs de décisions.

La Task Force Nationale lance, ainsi, un appel à contribution aux startups pour enrichir les propositions d’amélioration du cadre légal via un formulaire qui a été partagé sur les réseaux sociaux de TunisianStartups.

Il est à noter que la session de dialogue a permis à des startups de différents secteurs de partager leurs appels à débloquer des situations d’ordre purement opérationnel mais aussi leurs recommandations pour la promulgation de lois pouvant positionner la Tunisie comme un hub pour l’innovation.

Pour rappel, TunisianStartups a lancé le Think tank pour répondre aux besoins et problématiques de l’écosystème de l’innovation en Tunisie qui demandent de la réflexion, de l’analyse, de la projection et un ensemble d’actions concrètes pour soutenir les startups tunisiennes et renforcer cette volonté d’innover et d’entreprendre marqué par le cadre réglementaire; en l’occurrence le Startup Act promulgué le 17 avril 2018.