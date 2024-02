Selon LinkedIn, les sciences des données et l’IA sont leaders pour ce qui est des carrières les plus prometteuses avec le retour sur investissement le plus élevé en 2024. Les principales informations sont les suivantes :

Le taux d’emploi des data scientists augmentera de 36% entre 2021 et 2031.

49% des offres d’emploi sur LinkedIn sont dans le secteur de l’informatique et de la technologie.

6% des offres d’emploi de data scientist sur LinkedIn se trouvent en Californie.

Seulement 33 % des offres d’emploi exigent spécifiquement un diplôme en science des données.

Les compétences techniques les plus demandées par les experts en science des données sont Python et SQL.

Les postes de premier échelon représentent 55 % des offres d’emploi.

Le salaire moyen d’un data scientist aux États-Unis est de 125.242 $/an.

Compte tenu de ces tendances, il ne fait aucun doute que les sciences des données et l’IA font partie des carrières les plus lucratives et les plus prometteuses en 2024. Le secteur offre un vaste potentiel de croissance, des opportunités diversifiées et des salaires attrayants, ce qui en fait un choix idéal pour l’avancement de carrière.

(Source : Tunisian AI Society)