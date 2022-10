Depuis son lancement en octobre 2019, le projet EnLien (entrepreneuriat et lien social en Tunisie) a accompagné 251 start-up, dont 247 ont été labellisées “Start Up Act” et a créé 2 028 emplois, a affirmé la directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Néjia Gharbi.

Intervenant lors de la cérémonie de clôture du projet ENLIEN, organisée jeudi 27 octobre 2022 à Tunis, elle a précisé que ce projet, qui a mobilisé un budget de 5 millions d’euros (environ 16 millions de dinars), a permis d’appuyer cinq initiatives entrepreneuriales; à savoir Souk El Kahina (1er label de commerce social et équitable en Tunisie), Afkar (incubateur d’idées innovantes), programme d’accélération des start-up innovantes (Start’Act), le Réseau Entreprendre Tunis et Initiative Tunisie.

Et de poursuivre que ces différents programmes ont pu financer directement plus de 300 projets d’une valeur totale de 2 538 391 euros (8 114 958 dinars).

Le projet EnLien a appuyé des pépinières pilotes publiques relevant de l’Agence de promotion l’industrie et de l’innovation (APII) afin d’assurer leur mise à niveau, en contribuant à l’élaboration d’une stratégie à moyen terme et d’un plan d’action, outre la mise en oeuvre d’un projet pilote d’appui à ces structures.

Financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne (CDC) avec l’assistance technique d’Expertise France, ce projet vise à promouvoir et accompagner des initiatives entrepreneuriales qui participent à la lutte contre le chômage des jeunes et à la dynamisation de l’entrepreneuriat, notamment social et féminin.

EnLien qui a été réalisé dans 24 gouvernorats de la Tunisie sur une période de 48 mois d’activités (de 2019 à 2022), s’inscrit le cadre du e programme JET (Jeunesse, Entrepreneuriat et Numérique en Tunisie) financé par le Gouvernement français.

Pour l’Ambassadeur de France à Tunis, André Parant, le projet EnLien ” constitue une des plus belles réussites du programme JET”.

Ce projet a eu un impact non négligeable sur la création d’entreprises et d’emplois, a indiqué Parant, évoquant le rôle central la CDC et du groupe AFD (Agence française de développement) en matière d’appui à l’entrepreneuriat tunisien.

Il a dans le même cadre félicité l’ensemble des structures d’accompagnement qui ont participé à la mise en œuvre de programmes à fort impact ainsi que les entrepreneurs, qu’il a qualifié “de véritables vecteurs d’espoir en Tunisie”.