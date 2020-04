Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Dr Donald Kaberuka, Tidjane Thiam et Trevor Manuel. Retenez bien ces noms. C’est le quatuor que le président de l’Union africaine et président d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, vient de nommer “en tant qu’envoyés spéciaux de l’Union africaine pour mobiliser le soutien international pour l’Afrique pour relever les défis économiques auxquels les pays africains seront confrontés à la suite de la pandémie de COVID-19”.

En d’autres termes, la mission de ces “envoyés spéciaux” n’est ni plus ni moins que “solliciter un soutien rapide et concret, comme promis par le G20, l’Union européenne et d’autres institutions financières internationales”.

On aura compris que Cyril Ramaphosa veut que les promesses des donnateurs ne restent pas des voeux pieux comme c’est souvent le cas…

Et le président sud-africain de rappeler: «Compte tenu de l’impact socioéconomique et politique dévastateur de la pandémie sur les pays africains, ces institutions doivent soutenir les économies africaines qui sont confrontées à de graves défis économiques avec un plan de relance complet pour l’Afrique, y compris une dette différée et des paiements d’intérêts…».

Et Ramaphosa d’ajouter: « L’impact de la pandémie de coronavirus a été mondial à la fois dans son l’échelle et dans sa portée, ce qui nécessite une action internationale coordonnée pour permettre à tous les pays de réagir efficacement, mais plus particulièrement aux pays en développement qui continuent de supporter un fardeau historique de pauvreté, d’inégalité et de sous-développement».

Quid de ces envoyés spéciaux?

Le Dr Ngozi Okonjo-Iweala est un économiste et expert en développement respecté au niveau international et a exercé deux mandats en tant que ministre des Finances de la République fédérale du Nigeria. Elle a également été directrice générale de la Banque mondiale.

Le Dr Donald Kaberuka est économiste et ancien président du conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD). Il est fut également ministre des Finances du Rwanda, et a été nommé en 2016 envoyé spécial de l’Union africaine pour le financement durable de l’UA et le financement de la paix en Afrique.

Trevor Manuel a été le plus ancien ministre des Finances de la République sud-africaine et a dirigé la Commission nationale de planification du pays. En 2018, il a été nommé envoyé à l’investissement par le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour engager des investisseurs nationaux et internationaux dans le cadre de la campagne nationale d’investissement du pays.

Tidjane Thiam est banquier et homme d’affaires. Il est l’ancien directeur général du Credit Suisse et a également été directeur financier et PDG de Prudential. Il possède également une formation en conseil en gestion et a travaillé pour McKinsey and Company.