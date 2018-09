Hafedh Caïd Essebsi, le directeur exécutif de Nidaa Tounes, insiste, dans un post publié sur sa page Facebook, sur l’application de la totalité des 64 points du Document de Carthage II, car c’est la seule issue réaliste à la crise que traverse le pays.

D’après lui, l’appel à un remaniement total du gouvernement s’explique par l’actuel cabinet sur les plans économique et social, “un échec qui menace la stabilité de la Tunisie”.

Il importe peu à Nidaa Tounes de savoir si l’actuel chef du gouvernement compte se présenter ou pas aux élections de 2019, a-t-il écrit.

“La crise est, aujourd’hui, beaucoup plus profonde que de simples engagements sans intérêt. Elle est celle d’un gouvernement qui a essuyé un échec cuisant sur les plans social, économique et politique, et ce de l’avis de tous”, écrit-il.

Le fils du président estime que “ce gouvernement a perdu tout soutien politique et a contribué à approfondir la souffrance de l’ensemble des Tunisiens”.

A rappeler que le mouvement Nidaa Tounes a indiqué, lundi 3 septembre, que les ministres et membres du parti ont délégué à la direction du parti la latitude de prendre les décisions politiques adéquates au sujet du gouvernement.

La réunion qui s’est tenue à l’invitation de Hafedh Caïd Essebsi a regroupé la direction du parti avec les ministres de Nidaa Tounes et le président du groupe parlementaire.