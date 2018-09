La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, Néziha Laabidi, et le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk korchid, ont effectué, dans la matinée du mardi 4 septembre, une visite au Centre pilote de formation et d’encadrement de la petite enfance à El Omrane supérieur (gouvernorat de Tunis), pour s’enquérir de l’état d’avancement de ce projet.

La création de ce centre, réalisé en coopération avec le bureau de l’UNICEF en Tunisie, s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la stratégie multidisciplinaire en matière de développement de la petite enfance 2017/2025, indique un communiqué publié par le ministère de la femme.

Ce projet, qui s’étale sur une superficie de 1600 m2, comporte un jardin d’enfant pilote intégré d’une capacité d’accueil de 120 enfants, un espace de formation et de développement de la petite enfance avec l’utilisation des approches et des technologies les plus modernes.

Laabidi a indiqué à cette occasion, que ce projet sera réalisé selon une nouvelle approche pédagogique afin d’offrir des services de qualité au profit des enfants de cette localité d’une densité urbaine.

Korchid a pour sa part rappelé que ce terrain a été réservé au profit du ministère de la femme estimant que ce projet est un modèle qui reflète la bonne exploitation des biens publics.