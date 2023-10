Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi et ses homologues de 22 pays arabes, participant au forum de haut niveau sur ” la deuxième décennie pour les personnes handicapées 2023-2032, ont effectué lundi une visite à l’institut national de protection de l’enfance à la Manouba.

La délégation de ministres des affaires sociales a pris connaissance des divers espaces de cet institut, qui comprend 6 unités de vie d’une capacité d’accueil de 140 enfants et des conditions d’hébergement des enfants sans soutien familial ainsi que des services sociaux et de santé qui leur sont fournis.

A cette occasion, elle s’est informée de la prise en charge sanitaire et éducative des enfants porteurs de handicaps, l’un des thèmes à l’ordre du jour de ce forum, qui a été organisé par le ministère des affaires sociales en collaboration avec le secrétariat général de la ligue des états arabes.

L’institut national de protection de l’enfance accueille chaque année un grand nombre de personnes porteuses de handicaps et leur fournit l’assistance nécessaire par le biais d’une équipe spécialisée en orthophonie, de psychologues et de physiothérapeutes. Les enfants atteints d’handicaps moteurs, de poly handicaps et de maladies chroniques sont intégrés au centre socio-éducatif d’Essnad à Sidi Thabet.

La délégation de ministres des affaires sociales arabes a également visité l’exposition artisanale qui a été organisée par l’association des amis de l’institut national de protection de l’enfance.

Par ailleurs, elle s’est rendue au centre socio-éducatif d’Essnad et au centre international pour la promotion des personnes handicapées à Gammarth spécialisé dans la mise en place de programmes éducatifs pour cette catégorie de personnes, incapables d’intégrer le système scolaire, a souligné le président du comité général pour la promotion sociale Ibrahim Ben Idriss.