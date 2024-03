Un accord de partenariat pour la mise enœuvre d’un programme conjoint visant à l’aménagement et la rénovation du Complexe de l’Enfance d’Ettadhamon (gouvernorat de l’Ariana) à été signé Aujourd’hui vendredi, par la ministre de la Famille, de la Femme, de l’enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, et le directeur général de la Banque nationale agricole BNA, Ahmed Ben Moulehlom.

La ministre a indiqué dans une déclaration aux médias que le processus de rénovation, d’un coût de 500 mille dinars, s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de la banque et comprendra l’entretien du réseau électrique, l’ajout d’une cuisine et l’aménagement de l’espace extérieur et des espaces sportifs pour permettre au complexe de fournir des services de qualité et attractifs pour les enfants.

Elle a ajouté que le complexe sera prêt en octobre prochain pour continuer à accueillir des enfants de 6 à 16 ans, soulignant que 60 enfants issus des familles défavorisées bénéficient actuellement de services de subsistance et des fournitures scolaires.

Elle a souligné que le processus de réaménagement s’inscrit dans la nouvelle vision du ministère visant à rendre les 105 complexes d’enfance attrayants pour les enfants et à les protéger contre divers risques et dangers en fournissant des activités et animations éducative, sociale et communautaire.