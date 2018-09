Attijari bank réitère son engagement à participer activement à toute initiative permettant d’offrir au client une nouvelle expérience et de l’orienter vers l’utilisation des services de banque à distance pour ses opérations au quotidien.

C’est dans cette optique que Attijari bank a volontairement adhéré au projet du ministère de l’éducation nationale qui, pour la rentrée scolaire 2018-2019, incite les parents à inscrire leurs enfants (collégiens et lycéens) à distance via deux canaux : Internet et Mobile.

La démarche est simple, il suffit d’accéder au site web du ministère de l’éducation nationale à l’adresse suivante www.inscription.education.tn ou le site de Attijari bank www.attijaribank.com.tn et de suivre les différentes étapes.

Ainsi, le parent a le choix entre un paiement en ligne via le site du ministère www.inscription.education.tn, ou de procéder à un paiement mobile grâce à l’une des plateformes mobiles des opérateurs télécom et ce, en utilisant les messages USSD (*181#). In fine, pour les deux possibilités, le parent aura besoin d’une carte bancaire.

Et pour encore marquer l’événement, Attijari bank lance une nouvelle carte prépayée baptisée «Light Card». C’est une carte avantageuse, à bas prix et qui est enrichie par une panoplie de services.

Pour s’en acquérir, il suffit de la demander auprès de l’une des agences Attijari bank. La carte est offerte sans ouverture de compte bancaire et elle est équivalente à un porte-monnaie électronique. Le porteur d’une Light Card peut s’en servir pour le cas typique des inscriptions en ligne, certes, mais pourra aussi l’utiliser pour tous les paiements en ligne ou mobiles.

Cette opération qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de Attijari bank à savoir la mise à la disposition de chaque citoyen, qu’il soit bancarisé ou pas, porteur d’une carte bancaire ou non et client Attijari bank ou pas encore, de nouveaux outils innovants à même de servir ses exigences et d’offrir par-là de nouveaux canaux permettant de mieux gérer le cash.