La bourse de Tunis s’est maintenue quasi-stable, progressant légèrement de 0,1% sur la semaine pour s’établir à 8486,36 points, ramenant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à +4,6%, d’après l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Sur la semaine, les volumes ont été assez garnis, totalisant une enveloppe de 34,2 millions de dinars (MD), soit une moyenne quotidienne de 6,8 MD, et ce grâce à sept transactions de bloc qui ont eu lieu au courant de la semaine, dont six d’une valeur totale de 18,9 MD portant sur le titre Attijari Bank et une transaction d’une valeur de 1 MD portant sur les titres Amen Bank.

Analyse des valeurs :

Le titre Office Plast s’est retrouvé en tête du peloton, affichant une ascension de 10,9% à 1,220 D, dans un modeste volume de 12 mille dinars.

Le titre STB a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de la banque étatique a signé une progression de 3,4% à 3,620 D, en drainant un faible volume de 100 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

Amen Bank s’est retrouvé en queue du peloton. L’action de la banque privée a reculé de -12,9% à 34,500 D, dans un volume d’échange quasi-nul.

Amassant un flux de 22 mille dinars, le titre UADH a cédé 11,5% à 0,230 D.

Le titre Attijari Bank a été le titre le plus échangé sur la semaine, drainant 20,7 MD, soit 60,8% du volume échangé.