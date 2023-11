Attijari Bank vient de tenir une AGE (Assemblée générale extraordinaire) afin d’entériner une augmentation de capital réservée au personnel actif de la Banque.

Une opération approuvée de bout en bout par les instances réglementaires qu’il s’agisse du CMF ou de la Bourse de Tunisie et validée par le Conseil d’Administration.

L’initiative, première de la sorte en Tunisie dans une institution financière, annonce une nouvelle ère dans la stratégie RH d’Attijari qui pourrait être inspirante pour beaucoup d’autres grandes entreprises.

« L’homme au cœur du développement » n’est donc plus considéré comme une simple expression « cliché » tout juste destinée à faire croire aux collaborateurs qu’ils sont importants sans des actions concrètes ou des privilèges palpables. C’est au contraire, une intime conviction pour les dirigeants de la banque conscients que l’investissement dans l’humain est une condition nécessaire pour la pérennité de l’Institution. En ouvrant les portes de l’actionnariat à ses 2000 employés, considéré comme le socle de sa richesse, Attijari fait d’eux des acteurs réels dans la bataille de la performance à l’heure de l’excellence dans un secteur où la concurrence est ardue.

Parce que l’esprit d’ouverture, la volonté de travailler en équipe, de donner l’exemple et de déléguer, de communiquer ouvertement et authentiquement ne sont plus suffisants, associer les collaborateurs au capital de l’institution représente un acte de confiance qui les lie directement et durablement à son succès. C’est le meilleur moyen de les voir plus investis dans leur travail.

Par cette initiative, Attijari marque aussi son entrée dans une nouvelle ère. Celle où le capital humain n’est plus considéré comme un outil de performance mais un acteur dans la création de la valeur dans une démarche respectant les valeurs travail et engagement et un système loué par toutes les instances managériales dans un monde qui évolue à la vitesse de la lumière.

Investir dans le capital humain représente, aujourd’hui, l’un des moteurs importants du changement à conduire. Autrefois, considérée comme négligeable, cette approche est désormais clairement identifiée comme un levier essentiel de la performance de l’entreprise. Elle permet de créer une cohésion et un lien social au sein des effectifs, de motiver les salariés, de les sensibiliser sur leurs objectifs économiques et financiers et de renforcer la stabilité du capital principalement s’agissant de sociétés cotées.

En France, afin d’encourager l’actionnariat salarié, la loi Pacte, votée au printemps 2019 a réduit de 20 à 10 % le forfait social sur les versements destinés à l’acquisition d’actions de l’entreprise (ou d’une entreprise liée), pour les sociétés employant plus de 50 personnes*.

Aujourd’hui, « presque toutes les entreprises françaises du CAC 40 ont des actionnaires salariés. La part du capital détenue par les salariés actionnaires y est, en moyenne, de 3,5%, un pourcentage encore loin de la barre des 10 %, objectif déclaré dans la loi Pacte de 2019… Les actifs détenus par les actionnaires salariés en Europe représentent 433 milliards d’euros, soit une moyenne de 12 500 euros par employé et 62 300 euros par salarié actionnaire ».

Attijari qui se prévaut d’un climat social sain, fruit d’un long travail, se veut une banque socialement responsable, rentable et créatrice de valeur. Attentive à la qualité du climat professionnel, partant du principe que des employés motivés sont en mesure d’accroître la productivité, la banque met tout en œuvre pour assurer le mieux être sur les lieux du travail.

Un collaborateur qui n’est pas motivé sera probablement distrait en effectuant son travail. Il constitue à lui seul une perte de temps et de ressources. Les experts RH s’entendent pour dire, aujourd’hui, que la motivation des salariés est primordiale parce qu’un salarié épanoui, heureux est un salarié à la fois plus performant et plus créatif.

