Le Sommet Digital des Femmes de la Méditerranée aura lieu les 7 et 8 septembre 2018 à Gammarth, avec l’objectif de créer un groupe de femmes entrepreneures et de leur permettre de partager leur expérience dans le domaine de la mondialisation. Il s’agit de mieux comprendre la position et les opportunités des femmes dans l’économie et la société, transformées par les technologies numériques.

Ce Sommet est un programme annuel destiné à des femmes et à des entrepreneurs sélectionnés qui dirigent la transformation numérique de leurs économies et de leurs sociétés.

Il est organisé à l’initiative du Programme Régional Sud Méditerranée de la Konrad-Adenauer-Stiftung, lequel a mis en œuvre diverses initiatives visant à la sensibilisation à la transformation numérique.

La numérisation est la cause de transformations à grande échelle de multiples aspects des activités commerciales, offrant des possibilités sans précédent de création de valeur.

Les chefs d’entreprise de tous les secteurs sont confrontés aux implications stratégiques de ces transformations dans leurs organisations, leurs écosystèmes industriels et leurs sociétés.

Cette édition accueillera 40 personnalités de la région sud-méditerranéenne, ainsi que des intervenants d’Europe et du monde arabe.