La Bourse de Tunis clôture la séance du Jeudi 30 août 2018 sur une note négative où le TUNINDEX cède de 0,14 % en enregistrant 8383.34 points dans un volume d’échanges de 8.206MTND.

Le titre ATTIJARI BANK a porté le plus gros volume de la séance, mobilisant 4.064 MTND pour s’échanger à 53.10TND , soit un décroissement de 2,56% .

A la hausse Le titre LAND’OR grimpe de 5,39% pour s’établir à 10,15 TND, suivi par le titre MONOPRIX qui a haussé de 4% pour s’adjuger à 10.40 TND . le titre TUNIS RE quant à lui ,il s’est monnayé à 8.18 TND soit une progression de 2,89%.

Dans le vert, le titre BEST LEASE s’est monnayé à 1.87 TND soit un accroissement de 2,74% ,suivi par le titre SOTRAPIL qui a grignoté de 2,48 % terminant la séance à 18.96 TND.

A la baisse , le titre POULINA GROUP HOLDING a chuté de 4.49 % en s’établissant à 11.91 TND suivi par le titre ELECTROSTAR qui s’est échangé à 1.81 TND , soit un décroissement de 4,23%, le titre STAR quant à lui, il a baissé de 2,99 % à 132.91 TND

Dans le rouge les deux titres SERVICOM et ESSOUKNA ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.76% et 2.68% clôturant la séance à 1.76 TND et 2.68TND.