L’Office national de l’artisanat (ONA) organise, du 3 au 8 septembre 2018 à la Galerie de l’informations à Tunis, des journées promotionnelles de l’artisanat pour les artisans des gouvernorats de Gabès et Kébili.

Près de 16 artisans et artisanes issus de ces régions vont participer à ces journées pour promouvoir leurs produits et faire connaître leurs spécificités, mais aussi vendre des produits traditionnels spécifiques aux deux régions, tels que les fibres végétales, le tissage traditionnel, le mergoum, la broderie et la décoration sur divers supports…