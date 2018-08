Toujours pionnière dans le développement du paiement mobile en Tunisie, et en concrétisation de la stratégie nationale “Tunisie Digitale 2020“, Tunisie Telecom lance, en partenariat avec le ministère de l’Education, le service «inscription élève» via téléphonie mobile.

Il s’agit d’un service Mobile simple et rapide permettant de payer les inscriptions scolaires des élèves sans effectuer des déplacements aux collèges ou lycées.

Pour bénéficier de ce service, le client de Tunisie Telecom disposant d’une carte bancaire ou bien d’une carte Postale e-dinar Smart est appelé à composer le code *181#, choisir le mode de paiement électronique (bancaire ou postal) et l’option «inscription élève» située dans la rubrique “paiement service“ pour saisir le code de l’établissement scolaire et l’identifiant de l’élève (disponibles sur le site http:// inscription.education.tn) et enfin confirmer le paiement. Les frais d’inscription à ce service sont de 8,600 dinars tunisiens.

Pour de plus amples détails sur ce service innovant, il suffit de consulter cette vidéo explicative de «l’inscription élève» disponible sur ce lien https://goo.gl/BR3MZQ