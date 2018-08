Trop de gens ont enterré trop vite le vieux BCE ! Et je parie qu’il en a vu et entendu des vertes et pas des mures ces derniers jours plus qu’en toute une carrière vouée à la TUNISIE…

Mais que voulez-vous, l’ingratitude des peuples est sempiternelle et est un élément de l’histoire, car, faut-il rappeler, à ses détracteurs qu’en associant le gourou aux décisions nationales depuis la rencontre de PARIS, il a quelque peu réduit les ardeurs sanguinaires de ce vampire assoiffé de pouvoir…

Malheureusement à l’impact négatif de ce système gourouesque anthropophage qui s’est propagé dans la société comme une métastase foudroyante –c’est normal avec ce manque de médicaments- et s’en est allé envahir des municipalités vu le vide laissé par d’autres soi-disant partis aussi insignifiants qu’impuissants, s’est ajouté une canicule démesurée qui a réduit nos ressources en eaux, nous qui étions considérés depuis la nuit des temps comme le modèle de gestion des ressources rares.

Si on y ajoute les influences familiales à l’image de celles que nous faisons subir toutes à nos maris -laquelle d’entre nous n’impose-t-elle pas son point de vue à un mari fatigué et las de ce qu’il subit durant les heures de son activité normale ?-, alors imaginez un PRESIDENT !

Pour les mamans que nous sommes, même si nos enfants ont un QI négligeable, nous devons protéger notre progéniture et même lui donner un coup de pouce, c’est naturel…

Dans son isolement d’homme politique –auquel il est habitué-, je pense que BCE a et est en train d’imaginer des scénarios pour que ses détracteurs, surtout les adeptes de la SUBLIME PORTE, ne réussissent pas à ce qu’il sorte par la petite.

Et à ce sujet, j’ai trouvé que son idée de “COLIBISER“ la société tunisienne était géniale : même les femmes soumises à l’autorité du gourou seraient tentées.

Les hasards du calendrier aidant, quelques jours avant le 13 août, le Canada a subi les foudres de l’Arabie parce qu’il a osé défendre des femmes qui s’étaient permises de demander de respirer un peu d’air.

Aujourd’hui le gourou, en refusant de recevoir BBH, s’est dévoilé, il s’est mis à nu: non à la “COLIBISATION“ de la société qu’il veut instaurer. Il revient à ses fondamentaux et à ses origines, c’est-à-dire la “KOTBisation“. Mais s’il n’aboutit pas, serait-il capable d’organiser d’autres attentats, profitant de la débandade actuelle et de l’atomisation des partis de la place?

Rien n’est impossible avec ces gens-là pour lesquels la religion n’est qu’un pont vers le pouvoir et l’argent, un point c’est tout! Mais la nature veille et il suffit d’une trombe comme celle qui s’est déversée sur nous pour que les ponts s’écroulent et les emportent…

Alors laissez-moi imiter le grand Brassens qui «guettait le moindre nimbus, le moindre cumulus», notre sauvegarde ne pourra venir que du ciel !

INCHALLAH EN ATTENDANT LA PROCHAINE TROMBE.