1,390 million de têtes de moutons de sacrifice sont disponibles en prévision de Aid Al-Idha de cette année, contre 1,211 million de l’année précédente, soit une hausse de 15%, selon le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.

Il a également souligné que l’Etat n’a pas importé des moutons de sacrifice pour la deuxième année consécutive étant donné que l’offre du marché local est à même de couvrir les besoins, lors d’une conférence de presse tenue sur les préparatifs de l’Aid El-Idha 2018, prévu le 21 ou le 22 août.

Le prix référentiel de vente des moutons de sacrifice dans les points de vente organisés et contrôlés a été fixé de manière à garantir la pérennité du secteur, tout en préservant le pouvoir d’achat du citoyen. Ainsi, le prix du mouton de moins de 40 kg est fixé à 11,500 dinar par kilogramme et à 11 d/kg pour les moutons de plus de 40 kg.

Taieb a indiqué que 136 points de vente sont disponibles et répartis sur 19 gouvernorats, contre 48 points de vente l’année dernière, précisant que ces efforts d’organisation de la vente s’inscrivent dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du plan national élaboré par son département en vue de mettre à la disposition des Tunisiens des espaces aménagés, organisés…

Quelque 367 vétérinaires sont chargés du contrôle sanitaire dans ces points de vente outre une liste de médecins vétérinaires disponibles dans 24 gouvernorats le jour de l’aid.

Evoquant la putréfaction de la viande du mouton sacrifié, appelé phénomène des “viandes vertes” et dénoncée l’année dernière sur les réseaux sociaux, le ministre a indiqué que ce phénomène peut réapparaître cette année, notant que 140 cas ont été signalés en 2017, à cause d’une infection bactérienne due à l’opération d’abattage et le non respect des conditions sanitaires lors de cette opérations, selon ses propos.