Le Village olympique des Jeux de Paris-2024, conçu pour l’accueil de plus de 14.000 athlètes lors du rendez-vous prévu du 26 juillet au 11 août, a été inauguré jeudi à Saint-Denis.

La clé du site a été remise symboliquement au président du comité d’organisation des Jeux, Tony Estanguet, par le directeur général de la Solideo (la Société de livraison des ouvrages olympiques), Nicolas Ferrand.

Construit en sept ans, le Village olympique regroupe quelque 82 bâtiments, 3.000 appartements et 7.200 chambres sur un site qui s’étend sur 52 hectares entre Saint-Denis, l’île Saint-Denis et Saint-Ouen, au nord de Paris.

L’entretien des appartements dans plus de 70 résidences sera assuré par 12 conciergeries disséminées dans le village.

Seules les cuisines seront absentes des appartements. Les sportifs auront un accès 24 heures sur 24 à l’imposante nef de la Cité du cinéma transformée en un restaurant géant avec une déclinaison en six thèmes culinaires (Italie, Asie, France…) pour près de 3.200 places assises et 40.000 repas servis par jour. Un deuxième restaurant sera installé sur l’île Saint-Denis et des food-trucks “seront répartis sur le village.

Une fois les Jeux paralympiques (28 août-8 septembre) terminés, les appartements seront reconfigurés pour accueillir habitants et entreprises dans ce nouveau quartier au nord de Paris.