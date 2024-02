Dans le cadre du Programme de modernisation des établissements scolaires (PMES), une visite de supervision des travaux de nouvelles constructions s’est déroulée ce jeudi 29 février 2024 au lycée El Omrane Monastir qui a permis d’accueillir260 élèves lors de la rentrée scolaire 2023-2024.

Les représentants de la BEI, M. Didier Bosman et Mme. Lilia Magdoudont été déplacés sur le terrain accompagnés par des représentants du Commissariat régional à l’éducation et par le chef de l’Unité de gestion du Programme de Modernisation des Établissements Scolaires.

Cette visite des lieux a permis de découvrir les différentes composantes du projet à savoir le bloc d’enseignement composé de 10 salles de classe normales et 11 salles spécialisées, l’aire sportive composé d’une salle de gymnastique et 2 terrains de sports avec gradins, mais également un foyer socioculturel et un espace de ressources.

Le lycée El Omrane représente l’une des constructions les plus ambitieuses du Programme de Modernisation des Établissements Scolaires, avec une superficie d’environ 3.700 m2 et un budget de 5,8 millions de dinars. À terme, l’établissement pourra accueillir 670 élèves.

Son caractère écologique respecte les principes de la conception bioclimatique (récupération des eaux pluviales, isolation thermique…) et en fait un exemple de construction durable que les lycéens et tous les usagers vivront au quotidien.

Pour un budget de 220,5 millions d’euros, le PMES (composante investissement) a pour objectif la création de 36000 nouvelles places dans les écoles de l’ensemble du territoire, mais aussi la formation de plus de 400 cadres de l’Éducation et la fourniture d’équipements (matériel informatique, équipements de cuisines et équipements didactiques).

Ce Programme est développé par le Ministère de l’Éducation. Il est financé par le Gouvernement Tunisien, la Banque Européenne d’Investissement, la KfW (banque allemande de développement) et l’Union européenne.

L’Assistance technique est mandatée par le consortium Louis Berger – Gopa – Scet Tunisie.