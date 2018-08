En Tunisie, le taux d’allaitement maternel ne dépasse pas les 8,5%; il n’est que 2% au niveau de la région du nord-ouest, regrette le ministre de la Santé, Imed Hammami.

La faiblesse de ces taux impose un renforcement des efforts afin de promouvoir les bienfaits de l’allaitement maternel, vu son importance pour la santé de la mère et de l’enfant, a-t-il souligné lors de sa visite, vendredi 3 août, au service de maternité à l’hôpital Charles Nicolle, à l’occasion de la célébration de la “Semaine mondiale de l’allaitement maternel”.

Les campagnes de sensibilisation pour mettre en valeur les bienfaits de l’allaitement maternel seront généralisées aussi à travers les régions et dureront tout au long de l’année, a-t-il fait savoir, valorisant ainsi le travail de coopération avec la société civile.

Cette visite s’inscrit également dans le cadre de la mise en application de la convention de partenariat, signée entre la direction des soins de santé de base (DSSB) et l’association Hanen pour la promotion de l’allaitement maternel, mercredi 2 août, a précisé Dr. Amel Ben Said, directrice des soins de santé de base.

Des activités similaires de sensibilisation ont été organisées dans d’autres hôpitaux du Grand Tunis, a-t-elle ajouté.

Les actions de sensibilisation ciblent aussi bien les mères que le personnel de la santé, a-t-elle souligné.

La finalité est de promouvoir la pratique de l’allaitement maternel en Tunisie, dés les premières heures de vie du nourrisson, a affirmé Dr. Zohra Marakchi, présidente de l’association Hanen.

Les bienfaits de l’allaitement maternel ont été bien prouvés à travers de multiples études scientifiques effectuées dans ce cadre. Retraçant l’historique de la création de son association qui est active en faveur de la promotion de l’allaitement maternel, elle a précisé que “l’absence de cette culture dans la région du nord-ouest qui enregistre les taux les plus bas, nous a poussé à créer cette association”.

La Semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM) se déroule du 1er au 7 août courant, sous le slogan “l’allaitement : la base de la vie”, avec pour objectif de stimuler la prise de conscience par tous de l’allaitement comme norme pour le développement et la croissance du bébé.

La SMAM a eu lieu pour la première fois en 1992, et est maintenant organisée dans 120 pays par l’UNICEF et ses partenaires, dont l’alliance mondiale pour l’allaitement maternel (WABA) et l’organisation mondiale de la santé. Chaque année, elle est axée autour d’un thème central différent.

L’association Hanen a été créée en juin 2018, avec pour missions de promouvoir l’allaitement maternel par le renforcement de sa pratique en Tunisie à travers l’information et la formation, et l’entretien des relations de coopération actives dans le domaine de l’allaitement maternel.