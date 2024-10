Une mise au sein précoce, dans l’heure qui suit la naissance, protège le nouveau-né des infections et réduit le taux de mortalité en rapport. Le risque de mortalité lié à la diarrhée et à d’autres infections peut augmenter chez les nourrissons qui sont partiellement nourris au sein ou qui ne le sont pas du tout.

L’OMS et l’UNICEF recommandent aux mère d’allaiter les nourrissons dans l’heure qui suit la naissance et de les nourrir exclusivement au sein pendant les six premiers mois de leur vie. En outre, l’allaitement dans l’heure qui suit la naissance permet d’apporter au nouveau-né le colostrum. Cela aide également à éviter des infections néonatales, comme la pneumonie et la diarrhée, réduisant le risque de mortalité néonatale.

Le lait maternel est l’aliment idéal pour les nourrissons. Il est sûr, propre et contient des anticorps qui les protègent de beaucoup de maladies infantiles courantes. Le lait maternel apporte toute l’énergie et les nutriments dont le nourrisson a besoin pendant les six premiers mois de vie, et continue de couvrir la moitié ou plus de ses besoins nutritionnels pendant le second semestre de vie et jusqu’à un tiers de ceux-ci pendant la deuxième année.