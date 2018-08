Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors met en place une campagne de sensibilisation aux risques liés au cyberespace.

La campagne, lancée mercredi 1er août 2018, vise à sensibiliser les parents à l’importance de protéger leurs enfants contre les risques liés à la Toile, indique le ministère dans un communiqué, précisant que les supports de communication de cette campagne seront le téléphone et le réseau social Facebook.

Cette campagne se base sur la règle de Serge Tisseron appelée “3-6-9-12” qui s’articule autour de quatre principaux axes:

– Pas d’écran avant 3 ans, ou tout au moins les éviter le plus possible.

– Pas de console de jeu portable avant 6 ans.

– Pas d’Internet avant 9 ans, et Internet accompagné jusqu’à l’entrée au collège.

– Internet seul à partir de 12 ans, avec prudence.

Une commission nationale visant à mettre en place un projet de stratégie nationale pour prévenir les risques du cyberespace vient d’être mise en place, indique le département de l’Enfance.

Cette stratégie cible les parents, enfants, professionnels du secteur de l’enfance et des nouvelles technologies ainsi que de composantes de la société civile.