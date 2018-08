L’ambassadeur de la Tunisie à Londres, Nabil Ben Khedher, annonce qu’un séminaire d’information sur l’environnement et les opportunités d’investissement en Tunisie se tiendra au mois d’octobre 2018 dans la capitale britannique à l’initiative de la représentation diplomatique tunisienne à Londres.

Lors de la réunion de la Task Force du projet “Coffey”, tenue mercredi 1er août au CEPEX, Khedher a expliqué que cet événement vise à promouvoir l’attractivité de la Tunisie pour le commerce et l’investissement, et à explorer et encourager de nouvelles opportunités de partenariat avec le Royaume-Uni, indique un communiqué du CEPEX.

Des propositions et des actions concrètes ont été formulées lors de cette réunion qui a enregistré la présence de l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Louise de Sousa, et des entreprises tunisiennes opérant dans l’agroalimentaire, et ce afin de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Ceci tien compte du cadre de l’accord signé le 21 juin 2018 entre la Tunisie, représentée par le ministre du Commerce, Omar El Behi, et le Royaume-Uni, représenté par le ministre britannique en charge des Affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Alistair Burt.

Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur les prochaines activités prévues dans le cadre de ce protocole d’accord visant à développer davantage les liens commerciaux entre la Tunisie et le Royaume-Uni et à encourager la promotion de secteurs à forte intensité de main-d’œuvre pour une croissance économique plus inclusive.

Ce protocole d’entente vise, également, à renforcer les capacités des institutions tunisiennes en charge de la promotion de l’export, ainsi que des exportateurs tunisiens pour une meilleure coopération commerciale, afin d’augmenter la valeur des biens et services exportés.

Le CEPEX rappelle dans son communiqué que les activités prévues dans le cadre du protocole visent particulièrement à fournir une promotion stratégique, une veille économique et des conseils aux exportateurs tunisiens voulant investir le marché britannique, à améliorer les informations disponibles pour les exportateurs tunisiens à travers des guides d’orientation à l’exportation vers le Royaume-Uni et à faciliter la promotion des exportateurs tunisiens lors des événements commerciaux tuniso-britanniques. Il s’agit, aussi, de renforcer la capacité et la stratégie de communication du CEPEX.