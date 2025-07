BAD : une gouvernance efficace, clÃ© pour stimuler le capital dâ€™entreprise et attirer les investissements en Tunisie

«Des institutions solides, une gouvernance efficace et un État de droit renforcé constituent les fondements indispensables à la mobilisation accrue des ressources nationales en Tunisie », c’est ce qui ressort du rapport « Tirer le meilleur parti du capital de la Tunisie pour favoriser son développement », publié le 10 juillet courant, par la Banque Africaine du Développement (BAD).

La BAD estime qu’il est indispensable d’opter pour « la simplification des procédures administratives, la sécurisation juridique des investissements et la modernisation de l’environnement des affaires ». la finalité est de « stimuler le capital d’entreprise, favoriser l’investissement privé et renforcer la compétitivité de l’économie tunisienne ».

Le rapport souligne qu’il « est essentiel de consolider un cadre juridique et réglementaire robuste garantissant la transparence, la redevabilité et la protection des ressources, notamment dans le secteur extractif, où une gestion rigoureuse et inclusive peut renforcer la mobilisation des recettes et la durabilité des investissements ».

Evoquant le capital humain, la BAD recommande de «moderniser le système éducatif, en adéquation avec les besoins évolutifs du marché du travail, ainsi que de mettre en œuvre des politiques d’inclusion actives, ce qui est en mesure d’améliorer l’employabilité et de renforcer la cohésion sociale».