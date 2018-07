Le ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises a annoncé qu’il prendra les mesures techniques nécessaires pour l’ouverture progressive de l’Oued Karâa dans la localité de Dar Allouche à Nabeul, tout en assurant le contrôle du niveau de l’eau pour prévenir les risques d’inondations pendant la saison d’automne.

“Il s’agit également d’accomplir des procédures nécessaires d’accompagnement de l’opération de l’ouverture de l’oued, tel que le traitement des insectes, en utilisant la chaux et la fourniture d’équipements et de pompes en cas d’élévation du niveau de l’eau excessifs”.

Lors d’une séance de travail tenue vendredi à Tunis entre les ministères de l’Industrie, de l’Environnement et de l’Agriculture, les intervenants des différents départements ministériels et la gouverneure de Nabeul, Salwa Khiari, ont appelé les entreprises implantées dans la région à respecter les lois et les normes de sécurité environnementale.

Selon le ministère de l’Industrie, ces entreprises devraient également coordonner avec les autorités régionales et locales pour identifier des solutions radicales aux problèmes d’ordre environnemental.

Cette séance intervient après la protestation des habitants de la localité de Dar Allouche contre la décision de la gouverneure de Nabeul concernant l’ouverture d’un canal pour le drainage des eaux de la zone d’El Korâa situé à Dar Allouche (entre Haouaria et Hammam al-Ghazzaz), auparavant fermé par les habitants en raison de la pollution.