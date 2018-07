Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, estime nécessaire d’activer le rôle des Tunisiens résidents à l’étranger dans le développement du pays grâce à leurs ressources permanentes en devises.

“L’émigration représente un des fondements du développement économique et social, en témoignent les transferts financiers des Tunisiens à l’étranger estimés à près de 4,5 milliard de dinars en 2017, soit la quatrième source de devises pour la Tunisie”, a expliqué le ministre des Affaires sociales lors de la conférence annuelle des chefs des missions diplomatiques et consulaires, organisée au siège du ministère, jeudi 26 juillet.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a souligné le “rôle fondamental” des missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger dans la prospection de nouvelles opportunités de coopération avec les institutions universitaires internationales de renom.

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Faouzi Abderrahmane, a mis l’accent sur le souci du gouvernement de consolider les efforts de prospection des opportunités d’emploi à l’étranger en comptant sur le rôle des missions diplomatiques et consulaires à cet effet.

Quant au ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, il a relevé la nécessité de promouvoir la coopération internationale décentralisée par le biais d’accords de jumelage et de coopération avec les municipalités étrangères et l’adhésion des mairies tunisiennes à des organisations et réseaux à l’échelle internationale et à des programmes de coopération internationale dans le domaine de la propreté et de sauvegarde de l’environnement.