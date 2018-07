L’Ecole nationale d’administration de Tunis (ENA) a organisé, jeudi 26 juillet à son siège à Tunis, la 3e session du cycle de formation en matière de bonne gouvernance sur le thème “La bonne gouvernance et l’implication des parties prenantes”.

La Formation cible des représentants des secteurs public et privé ainsi que des membres de la société civile qui ont travaillé ensemble sur la création d’une plateforme électronique et l’élaboration d’un guide de référence.

Rim Jelassi, directrice de l’Académie internationale de la bonne gouvernance (AIBG), a indiqué que cette formation a combiné les aspects théoriques et pratiques, en plus des visites sur le terrain en Tunisie et à l’étranger.

Le portail électronique doit favoriser la participation des citoyens aux affaires locales. Ces derniers pourront désormais donner leurs avis sur les programmes et les décisions des municipalités, a-t-elle expliqué.

Elle a fait remarquer que ce projet coïncide avec la promulgation du Code des collectivités locales qui “exige” une démocratie participative pour les citoyens et la société civile. “La participation est ouverte à chaque étape de la décision municipale, de l’élaboration des programmes à l’exécution et l’évaluation”, a-t-elle soutenu.

Créée en 2015, l’Académie internationale de la bonne gouvernance relevant de l’ENA œuvre, en collaboration avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), à mettre en place un programme de soutien à la bonne gouvernance en Tunisie qui s’étend sur 7 ans (de 2015 à 2021).

Ce programme de partenariat vise à instaurer la culture de la bonne gouvernance dans l’administration tunisienne en se focalisant davantage sur les changements opérés au niveau des relations administration-administrés après 2011.