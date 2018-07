Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a inauguré, mercredi 25 juillet, dans la zone industrielle d’El Mghira (gouvernorat de Ben Arous), l’unité industrielle de montage de pick-up Peugeot.

Cette unité industrielle est la première du genre créée en Afrique du Nord par l’entreprise mère pour un investissement de 32 MDT. Selon les premières estimations, ce projet générerait près de 400 emplois directs et indirects et vient répondre aux besoins des marchés local, interrégional et international.

La société mère veut, à partir de cette externalisation, s’ouvrir sur les marchés voisins, notamment marocain et algérien, en attendant la conquête de nouvelles destinations en Afrique, selon les responsables du projet.

Dans une déclaration aux médias, Youssef Chahed a souligné que le choix de la destination tunisienne pour installer ce type de projets est un bon signe quant à la confiance des investisseurs étrangers dans le climat des affaires dans notre pays. Et que ce projet vient renforcer la coopération tuniso-française et consacrer la confiance dans les compétences tunisiennes dans tous les domaines, en particulier ceux relatifs à la technologie.

Ont pris part à l’inauguration au coup d’envoi de cette unité aux côtés du chef du gouvernement, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, le ministre de l’Industrie, des Petites et moyennes entreprises, Slim Fériani, le secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce, Hichem Ben Ahmed, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, ainsi que plusieurs cadres régionaux et locaux.