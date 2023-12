Les marques automobile asiatiques continuent à dominer le marché en nombre des nouvelles immatriculations.

Hyundai enregistre le nombre d’immatriculations par marque le plus important à fin novembre 2023 et poursuit sa course en tête, suivi par l’autre marque du même groupe Coréen KIA.

Dans le Top 5 des immatriculations par marque sont dominés par les 2 premières marques Coréennes et par 2 marques Japonaises.

Seule marque européenne Peugeot se retrouve à la 4ème position grâce notamment aux véhicules utilitaires.