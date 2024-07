Stellantis a annoncé l’acquisition progressive de Sopriam, filiale du groupe Al Mada, avec une prise de contrôle majoritaire immédiate et le rachat de 100 % des actions début 2025. Cela permettra à Stellantis de gérer l’importation et la distribution de ses marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles au Maroc, ajoutant ces marques à son réseau de distribution existant qui inclut Fiat, Abarth, Jeep®, et Alfa Romeo.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la consolidation des activités de Stellantis au Maroc, initiée en 2015 avec un partenariat stratégique avec le gouvernement marocain. Stellantis a une présence diversifiée au Maroc, illustrée par un vaste réseau commercial, le premier Africa Technical Center (ATC) à Casablanca pour les technologies de base et les solutions de mobilité future, ainsi qu’une usine à Kénitra dont la capacité de production devrait doubler d’ici 2027 pour atteindre 400.000 véhicules.

Samir Cherfan, Directeur des Opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique, a affirmé que cette acquisition renforce l’engagement de Stellantis à développer l’industrie automobile au Maroc. L’usine de Kénitra est déjà parmi les meilleurs sites industriels de Stellantis et contribue aux ambitions régionales du groupe de produire un million de véhicules par an d’ici 2030 avec une intégration locale de plus de 90 %. Cherfan a également souligné que l’objectif commercial de Stellantis est de devenir leader du marché marocain avec plus de 22 % de part de marché d’ici 2030.

Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc, a déclaré que cette acquisition permettrait d’optimiser les capacités commerciales et de consolider les synergies entre les différentes activités, offrant ainsi aux clients une expérience conforme aux normes de qualité élevées de Stellantis et une gamme élargie de véhicules.