Le CHU en cours de construction à Sfax moyennant des investissements chinois sera prêt avant fin 2019, soit quatre mois avant la date prévue de la fin des travaux.

Citée par l’agence TAP, la conseillère économique et commerciale à l’ambassade de Chine à Tunis a déclaré que la coopération entre Tunisiens et Chinois a permis de booster le rythme de réalisation des travaux dont l’état d’avancement a atteint 55%.

Elle a fait cette déclaration lors d’une campagne médicale organisée par des médecins chinois volontaires au profit des travailleurs du chantier de l’hôpital, à l’occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la mission médicale chinoise en Tunisie.

Situé dans la délégation de Thyna, l’hôpital est doté d’une capacité d’accueil de 250 lits. Il comporte un pavillon pour l’accueil et l’enregistrement ainsi qu’un hôpital de jour et des consultations extérieures.

Le deuxième pavillon est réservé aux blocs opératoires, une salle d’anesthésie et de réanimation et les urgences. Le troisième renferme les services de chirurgie, avec une capacité d’accueil de 156 lits et un service pour les maladies psychiatriques qui accueille jusqu’à 80 patients.

Les travaux ont démarré en décembre 2016 moyennant des dons chinois estimés à 120.000 dinars. Selon l’accord de partenariat, la partie tunisienne s’occupe des équipements.

Erigé sur une superficie couverte de plus de 26.000 mètres carrés l’hôpital sera doté d’un service de radiologie et d’exploration fonctionnelles (trois unités de radiologie, une unité d’imagerie par résonance magnétique et une unité de scanner), en plus des services laboratoire, pharmacie et administration et des services techniques.

Selon le directeur régional de la santé, Dr Ali Ayadi, cet établissement se distinguera dans le domaine de la médecine cardiovasculaire.