Le projet de construction de la première tranche de l’hôpital régional (catégorie B) à Nefta dans le gouvernorat de Tozeur devrait s’achever, fin avril 2024.

Le directeur régional de la santé, Yassine Sabri a indiqué à l’Agence TAP que les travaux, dont le taux d’avancement a atteint 85%, sont réalisés moyennant une enveloppe de 8 millions de dinars.

La première tranche comprend la construction d’un hall et de services de réanimation, gynécologie-obstétrique, radiologie et un espace d’hébergement des patients, outre la mise en place d’un laboratoire et d’une unité de banque de sang et l’entretien des voies routières menant à l’hôpital(5,7 millions de dinars).

Une enveloppe de 2 millions de dinars est allouée pour installer un réseau électrique et aménager d’autres espaces de services.

La deuxième tranche dont le coût s’élève à 13 millions de dinars concerne l’aménagement de services de consultations externes, des urgences et de chirurgie, d’une cantine et d’autres espaces.

Selon la même source, la région connait, actuellement, la réalisation d”autres projets dans le secteur de la santé.

Il s’agit notamment de l’extension de l’hôpital local à Hezoua (1,1 million de dinars), l’aménagement d’un service d’imagerie médicale (1,3 million de dinars) à l’hôpital régional de Tozeur qui devra être fin prêt en janvier 2025, l’augmentation de la capacité d’accueil au service de réanimation pour passer de 5 à 7 lits et la modernisation du service de chirurgie de l’hôpital de Tozeur.