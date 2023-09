La ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’aménagement du territoire, Sarra Zaafarani Zanzari, a appelé, vendredi, à prendre toutes les mesures immédiates pour accélérer le processus de lancement effectif des travaux du lotissement ” Mansoura “, relevant de l’Agence Foncière de l’Habitat qui se situe dans le gouvernorat de Kairouan, ou sera réalisé le projet de l’hôpital universitaire Roi Salmane.

Zaâfarani a souligné, lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère, la nécessité de suivre l’avancement du projet du lotissement ” Mansoura “, qui mobilisera une enveloppe d’environ 87 millions de dinars, compte tenu de son importance sociale dans la région et de son rôle prépondérant dans la modernisation des infrastructures et l’amélioration des conditions de vie des résidents.

Elle a souligné, selon un communiqué du Ministère de l’Equipement, la nécessité d’une coordination continue entre l’agence foncière de l’Habitat, chargée de mettre en œuvre ce projet et le reste des intervenants pour assurer l’achèvement des travaux dans les délais impartis et pour éviter tous les problèmes imprévus.

Il est à noter que le lotissement de l’agence foncière de l’Habitat ” Mansoura ” qui s’étend sur une superficie de 87 hectares, permettra d’aménager des zones résidentielles pour la construction de 2.646 logements au profit de 14.553 résidents en pourvoyant 940 lotissements individuels et 1.677 lotissements collectifs, dotés des équipements de base nécessaires et des aménagements extérieurs tels que voiries, espaces verts et cloisons collectives multifonctions.

Cette séance s’est déroulée en présence du PDG de l’Agence foncière de l’Habitat, du PDG de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), du PDG de l’Office national de l’assainissement, (ONA) et le PDG de Tunisie Télécom.