Une enveloppe de 250 millions de dinars sera versée prochainement à la pharmacie centrale pour assurer son équilibre financier, a annoncé jeudi, le ministre de la santé Imed Hammami.

“Cette enveloppe est une première tranche d’un montant global estimé à 500 millions de dinars”, a-t-il déclaré à la presse en marge de sa participation à la séance plénière tenue jeudi à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) pour la discussion du rapport de la commission du développement régional relatif à ses visites aux gouvernorats du sud- Ouest 2018.

La satisfaction des demandes en médicaments représente une priorité du ministère de la santé, a confirmé Hammami.

“Le ministère ambitionne d’élever les réserves en médicaments à trois mois d’ici la fin du mois courant et à atteindre, ainsi le stock de six mois vers la fin de cette année”, a-t-il assuré.

Selon Hammami, son département veille aussi à construire 19 services d’urgence à travers les régions, dans le cadre d’un programme de coopération avec le Fonds Koweïtien pour le Développement Economique (FKD).

“Le gouvernement œuvre aussi à la mise en application de tous les projets de santé prévus dans les gouvernorats de Tozeur, Gafsa et Kébili et le ministère de la santé, s’emploie, pour sa part, à réduire les délais d’attente dans les services d’urgence et à mieux gérer la distribution des médicaments”, a-t-il fait savoir.