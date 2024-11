Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, mardi, un conseil ministériel restreint (CMR) consacré à l’examen des questions liées au secteur de la santé publique.

Au terme de sa délibération, le Conseil a décrété neuf mesures urgentes en faveur du secteur de la santé, annonce un communiqué de la présidence du Gouvernement

Ces mesures se présentent comme suit :

Renforcer immédiatement les ressources financières de la Pharmacie Centrale de Tunisie ( PCT

Œuvrer à garantir le remboursement et le transfert des créances des Caisses sociales dues par nombre d’organismes publics afin de rembourser les créances de la pharmacie centrale et des établissements de santé publique ;

Instaurer des mécanismes pout améliorer la gouvernance et la gestion du système des médicaments ainsi que sa prise en charge ;

Renforcer la coordination entre le ministère de la santé et la CNAM

Mettre sur pied une commission unifiée qui veille périodiquement sur la police des prix des médicaments sous la tutelle de l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé avec la participation des départements ministériels concernés.

Procéder à une refonte du système d’assurance maladie sur la base des études d’évaluation réalisées et des avis des parties impliquées dans ce système.

Mettre en place un comité de pilotage composé de représentants de la présidence du gouvernement, des ministère de la santé, des finances, des affaires sociales et des professionnels de la santé.

Ce comité aura pour mission de mettre sur pied un système permettant d’accroître l’attractivité des établissements de santé publique, d’optimiser la mise à contribution des compétences et des équipements médicaux et d’offrir des conditions de travail décentes au personnel médical et paramédical;

Renforcer davantage les mécanismes de gouvernance et veiller à réaliser une transition digitale globale;

Renforcer le contrôle et améliorer l’efficacité de l’action au niveau des structures de santé publique.

Hâter l’élaboration du projet de décret relatif au système d’échange de données électroniques entre la CNAM et les prestataires de services de santé des secteurs public et privé;

Généraliser l’utilisation de la carte de soins électronique, et ce, après avoir parachevé sa distribution aux assurés.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a rappelé les dispositions constitutionnelles régissant le droit à la santé en Tunisie, soulignant à ce propos que ce dispositif s’inscrit dans le droit-fil des programmes et politiques novateurs visant à garantir la mise à niveau du secteur de la santé, conformément aux instructions données par le chef de l’Etat.

Ces instructions, a-t-il ajouté, visent dans leur essence à opérer une révision radicale du système d’assurance maladie afin de garantir à l’ensemble des assurés un accès équitable aux soins.