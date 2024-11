La suspension de la TVA sur l’importation de certains médicaments qui ont des génériques vise à lutter contre le déficit financier de la pharmacie centrale, a indiqué la ministre des Finances, Sihem Nemsia.

Dans sa réponse aux questions des députés lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue mardi, au Palais du Bardo, Nemsia a fait savoir que cette décision intervient suite l’examen de la conjoncture difficile que traverse la pharmacie centrale et dans le cadre de la préservation de son rôle.

Et d’ajouter que cette mesure qui devrait améliorer les liquidités de la pharmacie centrale, n’aura pas un grand impact sur la production locale des médicaments, vu que les prix sont fixés par l’Etat.

La pharmacie centrale joue un rôle de régulation, a-t-elle expliqué, ajoutant que l’importation ne sera effectuée qu’après un examen minutieux, d’autant plus que l’industrie pharmaceutique locale bénéficie de plusieurs avantages de l’Etat.

L’industrie pharmaceutique bénéficie de l’abaissement de 19 à 7% de la TVA sur son chiffre d’affaires et sur les produits et matières destinés à l’industrie pharmaceutique.