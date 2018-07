La compagnie d’Assurances et de réassurances (ASTREE) a vu sa production globale évoluer de 9,10% au premier semestre 2018. Cette performance est véhiculée par un ensemble de branches dont notamment la branche vie, l’automobile, le transport, la responsabilité civile et l’incendie et multirisques, selon les données statistiques fournies par la Bourse de Tunis, sur son site électronique. Les mêmes données ont révélé une amélioration de la sinistralité globale de la Compagnie de 1,93 point passant de 26,60% en 2017, à 24,67% en 2018.

Quant aux produits de placements, ils ont atteint 13 784 255D au 30 Juin 2018, contre 14 234 320D à la même date en 2017, soit un recul d’environ 450 mille dinars. Cette régression s’explique essentiellement par la baisse du niveau des reprises sur provisions pour dépréciation des placements comparativement à l’exercice 2017.

La compagnie a drainé de l’assurance automobile près de 33,139 MD, près de 10,0712 MD en provenance de l’assurance contre les incendies et des multirisques et 5,375 MD à partir de l’assurance du secteur du transport.