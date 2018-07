Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (UTAP) a fixé une liste de 400 groupements hydrauliques sur un total de 1.443 groupements en Tunisie qui se sont distingués en matière de bonne gouvernance, indique un communiqué dudit ministère.

Ces groupements ont été soumis à une opération de contrôle des comptes au cours des dernières années, lesquelles (opérations) ont révélé une gestion basée sur les principes de bonne gouvernance.

Ils ont pu améliorer leurs rendements, régler leurs dettes et moderniser l’administration technique. Les problèmes des groupements hydrauliques qui sont apparus depuis 2011 ont causé la cessation d’activités de la majorité d’entre eux et l’accumulation des dettes dues auprès de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), ce qui a poussé le ministère

de l’Agriculture mettre en place une stratégie visant le renforcement de leur situation.

Le rôle de ces groupements est d’approvisionner en eau potable les agglomérations des zones rurales.