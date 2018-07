En prévision du démarrage de la nouvelle saison agricole (2018/2019), le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche met à la disposition des agriculteurs des quantités suffisantes de semences sélectionnées des différents variétés et catégories de semences ainsi que les semences commerciales ordinaires et contrôlées de l’orge, indique un communiqué publié vendredi par ledit département.

Les agriculteurs peuvent contacter le plus proche point de vente pour programmer leurs achats et assurer leur transport dans les meilleures conditions, d’autant que les semences sélectionnées se sont distinguées par leur rentabilité et leur qualité de production.

Cet appel est adressé aux céréaliculteurs pour éviter la pression sur les centres d’approvisionnement au cours des périodes de pic et de monopole, précise le ministère de l’Agriculture.