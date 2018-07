Près de 41 zones industrielles seront réhabilitées dans les régions intérieures sur une superficie totale de 1.436 hectares (ha) moyennant une enveloppe de 430,8 MDT. C’est ce qu’a indiqué, jeudi 12 juillet, le directeur général de l’Agence foncière industrielle, Mohamed Gharsallah.

Pilotés par l’AFI, ces projets s’inscrivent dans le cadre du Programme national de réaménagement des zones industrielles dans le sens de concrétiser le principe de la discrimination positive.

Les études ont déjà été achevées à 80% et les travaux de réaménagement des zones industrielles viennent d’être engagés.

Jusqu’ici, a ajouté Gharsallah, dans une déclaration à l’Agence TAP, près de cinq zones industrielles ont été parachevées à 80%, et parallèlement 7 autres sont en cours de réalisation.

L’Agence foncière industrielle dispose dans chaque gouvernorat d’une zone industrielle, à l’exception du Grand Tunis. Cependant, Ghrasallah a fait observer que les industriels se plaignent de l’inexistence de lots, étant donné que leur attribution est soumise à l’intervention de plusieurs parties et le bailleur de fonds exige la réservation d’un lot avant l’élaboration de l’étude du projet.

Il a précisé que 11 zones industrielles ont parachevé les études techniques pour une superficie de 305 ha, soit 27% du nombre total des zones et 21% de l’ensemble des superficies.

En juin 2018, les travaux ont pris fin concernant trois zones d’une superficie de 48 ha, soit 7% du nombre total des zones et 3,3% de l’ensemble des superficies, à savoir Kasserine 3, Lassouda 2 et Tajra 2. En outre, 5 zones sont en cours de réalisation (Bouficha 2, Ennfidha 3, Beni Khalled, Gabès 3 et Bouarada 2), couvrant une superficie totale de 192 ha.