Nous vous invitons à poursuivre votre appui à la Tunisie, surtout durant cette conjoncture caractérisée par la multiplication des défis à relever, notamment celui du terrorisme. C’est l’invite lancée par le chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, aux représentants des plus importantes institutions financières internationales et régionales, parmi les partenaires de la Tunisie, qu’il recevait, jeudi 12 juillet au Palais de Carthage.

A cette occasion, Caïd Essebsi a évoqué les efforts déployés à l’échelle nationale afin de faire face aux difficultés actuelles. En effet, “le terrorisme qui guette tous les pays du monde, rappelle-t-il, est un phénomène complexe qui exige la conjugaison des efforts de la communauté internationale”, vantant au passage le rôle important que jouent les forces militaires et sécuritaires tunisiennes pour assurer un climat de sécurité et de stabilité.

Le chef de l’Etat a aussi mis en exergue l’intérêt qu’accorde la Tunisie à la coopération avec ses partenaires internationaux et régionaux, et sa détermination de tirer profit de leur expertise, afin qu’elle puisse atteindre la croissance économique souhaitée, ce qui aura certainement des répercussions positives sur les conditions de vie du citoyen tunisien.

Caïd Essebsi a salué l’initiative de l’Union européenne et des principales institutions financières internationales et régionales partenaires qui tiennent à soutenir la Tunisie et à appuyer son processus démocratique et ses efforts de développement, et ce en soutenant les grandes réformes économiques structurelles qu’elle a adoptées.

Les représentants des institutions financières internationales et régionales ont souligné, de leur côté, que cette première visite conjointe en Tunisie prouve l’engagement total de leurs institutions de continuer à soutenir l’expérience démocratique émergente, faisant état de leur volonté d’aider la Tunisie à parvenir à assurer une exploitation optimale de son potentiel.

Et de réaffirmer, aussi, leur confiance en la capacité de la Tunisie à surmonter les difficultés conjoncturelles, surtout au vu de l’amélioration des indicateurs économiques réalisés au cours du premier semestre 2018. Dans ce cadre, ils appellent à la poursuite des réformes structurelles majeures, avec un rythme plus rapide soutenue et en coordination avec toutes les parties concernées.

A rappeler que la délégation de haut niveau comprend des représentants de la Banque mondiale (BM), du Fonds monétaire international, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Banque africaine de développement (BAD), de la Société financière internationale (SFI), de l’Agence française de développement (AFD) et de la Banque allemande pour le développement et la coopération (KFW).