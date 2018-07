Un accord de partenariat visant à lutter contre la fièvre du Nil occidental a été signé, jeudi 12 juillet, entre le ministre de la Santé, Imed Hammami, et son homologue de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.

Cet accord a pour objectif de renforcer la coordination entre les différents intervenants en matière de contrôle et de prévention et à prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre ce virus qui est un danger pour les animaux et les humains.

Le virus du Nil occidental peut être à l’origine d’une maladie neurologique chez l’homme et entraîner la mort. On le trouve couramment en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie occidentale.

Il infecte l’homme accidentellement, essentiellement par piqûre de moustique infecté.