Elyes Ben Marzouk, ancien ambassadeur de Tunisie, membre de la Chambre des conseillers et président de l’Association des jeunes médecins sans frontière, sous Ben Ali, lance, avec le journaliste M’hamed Jaïbi, l’association Chfafia (Transparence) œuvrant à la diffusion de la culture de la transparence et du comportement civique, dont ils sont respectivement vice-président et président.

Jalel Lakhdhar, ancien ambassadeur de Tunisie au Sénégal avant le 14 janvier 2011, et actuel directeur des relations extérieures de la télévision nationale, fait également partie de l’équipe fondatrice (comme vice-président).

En 2011, Elyes Ben Marzouk avait participé, avec un groupe de figures de l’ancien régime, à la création du Parti Liberal Destourien Tunisien Démocratique, dont il était le président de la Commission des affaires étrangères et des relations avec les partis.