Un accord visant à promouvoir la mobilité entre les universités a été signé, mercredi 11 juillet à Tunis, entre la Tunisie et le Maroc, et ce dans le cadre d’une réunion du Comité de pilotage tuniso-marocain dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le programme de mobilité baptisé “Ibnou Khaldoun” vise à renforcer la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique et d’enseignement supérieur. L’objectif est de favoriser le développement socio-économique durable en Tunisie et au Maroc.

Ce programme d’échange prévoit 100 places dans des spécialités médicales et d’ingénierie.

Le directeur général de la coopération internationale au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, indique que ce programme ambitionne de créer des programmes académiques entre les deux pays qui ciblent les cycles du master et du doctorat et d’instaurer un partenariat stratégique entre les parties tunisienne et marocaine.

Quant au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, il a déclaré que cet accord est de nature a faire du secteur de l’enseignement supérieur une locomotive de développement en Tunisie et au Maroc.

Pour sa part, le ministre marocain de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Samadi, a souligné que cette initiative ne manquera pas de créer une dynamique en matière de recherche scientifique.

Il a exprimé la prédisposition du Maroc à offrir les meilleures conditions d’accueil aux étudiants tunisiens et à mettre à leur disposition les ressources scientifiques nécessaires.